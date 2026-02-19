Названы самые популярные барды в России
Исследование «Кион музыки», подготовленное к юбилею автора‑исполнителя Олега Митяева, выявило самых популярных представителей жанра авторской песни. Лидерами рейтинга стали Владимир Высоцкий, Александр Розенбаум и Игорь Растеряев.
Согласно данным исследования, Владимир Высоцкий — самый прослушиваемый бард в России. На второй строчке — Александр Розенбаум. Третье место занял Игорь Растеряев. Чуть не дотянул до тройки лидеров сам юбиляр — Олег Митяев, автор знаменитой песни «Как здорово!». За ним в рейтинге следует Виктор Третьяков, далее — Юрий Визбор и Рубен Аветисьян, известный под творческим псевдонимом Александр Дадали. Восьмое и девятое места заняли проект «Ефимыч» (дуэт отца и сына — Олега и Владислава Шарандановых) и Владимир Мирза соответственно, а замыкает топ‑10 Ринат Абушаев.
Аналитики также определили самые популярные композиции в жанре авторской песни. На первом месте оказалась композиция «Похмелье» проекта «Ефимыч», на втором — «Не бойся выглядеть смешно» Владимира Мирзы, а тройку лидеров замкнула песня Александра Розенбаума «Когда я буду умирать совсем один…». Четвертую строчку получила композиция Игоря Растеряева «Русская дорога», а пятое место досталось хиту Юрия Визбора «Ты у меня одна». В число популярных треков также вошли «Кайфуем в цвет» Рината Абушаева, «Чебурашка» Виктора Третьякова и «Лето — это маленькая жизнь» Олега Митяева.
Региональная статистика показала, что активнее всего бардовские песни слушают в Самарской области — там зафиксирован самый высокий показатель прослушиваний на душу населения. Немного уступают жители Новосибирской области, за ними следует аудитория Башкортостана.
Еще один интересный вывод исследования касается сезонности: наибольшая популярность авторской песни наблюдается в теплый период года — с апреля по август. В это время количество проигрываний композиций в плеерах на 37% превышает показатели последующих месяцев.
Ранее автор-исполнитель, лидер группы «Ромарио» и проекта «Необарды» Ромарио (Роман Луговых) заявил НСН, что если на Западе парни с гитарой, исполняющие авторскую музыку, собирают стадионы, то на российской сцене подобное сегодня представить сложно.
