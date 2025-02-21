Названы лучшие альбомы и песни о расставании
Баллада «I Will Always Love You», знакомая всем по фильму «Телохранитель» (1992), возглавила топ лучших песен о расставании, составленный журналом Billboard.
При этом авторы рейтинга выбрали не версию в исполнении Уитни Хьюстон, а оригинал 1974 года, который исполнила кантри-звезда и киноактриса Долли Партон.
В ТОП-5 также вошли Глория Гейнор с песней «I Will Survive», хит «I Want You Back» от группы The Jackson 5, а также Келли Кларксон с синглом «Since U Been Gone» и легендарный «Purple Rain» певца Принса.
Что касается лучших альбомов о расставании, то в этом списке первое место отдали пластинке группы Fleetwood Mac «Rumours» (1977), которую описали, как «призматическое отображение разбитого сердца».
Ранее Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) признала лонгплей американской певицы Тейлор Свифт «The Tortured Poets Department» самым успешным альбомом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru