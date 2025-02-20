Названы самые популярные российские клипы «нулевых»

Самым популярным российским клипом «нулевых» стал видеоряд к песне группы «Звери» «До скорой встречи». К такому выводу пришли аналитики «Яндекса», изучившие поисковые запросы пользователей по видео за 2024 год.

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Согласно рейтингу, поступившему в распоряжение НСН, второе место занял клип «Небо славян» группы «Алиса», а замкнула тройку лидеров группа «Руки Вверх!» и их видео на песню «Он тебя целует».

Отмечается, что занявший четвёртое место дуэт t.A.T.u попал в ТОП-20 сразу с тремя работами. Это клипы на песни «Нас не догонят», «Простые движения» и «Я сошла с ума».

Аналитики уточнили, что при составлени списка учитывались те запросы, после которых пользователи переходили к просмотру видеороликов.

Ранее видеоролики к песням группы «Руки Вверх!» возглавили список самых популярных отечественных клипов 90-х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Онлайн-кинотеатр Okko
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