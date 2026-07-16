Названы артисты, под треки которых тренируются россияне

Среди русскоязычных артистов, чьи треки чаще всего включают на тренировках, особенно выделились Zivert, группа «Кино» и Macan. По данным опроса, лидером рейтинга стала Zivert. В пятёрку востребованных исполнителей также попали Женя Трофимов и Anna Asti наряду с Macan и группой «Кино».



При этом большинство участников исследования отдают предпочтение зарубежной музыке: 77% респондентов включают в тренировочные плейлисты иностранных артистов. В числе фаворитов — Imagine Dragons, The Killers, Shakira, Lady Gaga и Michael Jackson.



Опрос также позволил составить портрет типичного спортсмена‑слушателя: 68% россиян занимаются физической активностью несколько раз в неделю, причём наибольшей популярностью пользуются силовые тренировки. Музыка сопровождает занятия у 82% опрошенных — люди отмечают, что она помогает сосредоточиться, держать нужный ритм и заряжаться энергией для новых усилий.

Ранее стало известно, что среди прочих фильмов о футболе россияне чаще всего смотрят картину 2025 года «Золотой дубль» о том, как легендарный форвард Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» с Егором Бероевым и Ксенией Алферовой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

