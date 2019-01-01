Стало известно, когда «Нашествие-2019» откроет двери для зрителей

Двери юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» откроются в четверг, 18 июля в 17:00. Об этом НСН рассказал медиадиректор фестиваля, вице-президент по информационной политике ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Сергей Горбачев.

Уже через три дня тысячи поклонников отечественной музыки соберутся на поле в Большом Зaвидове, чтобы ярко отметить двадцатилетие самого масштабного оупен-эйра страны. Главный вход на фестиваль откроется в 17:00 в четверг, 18 июля.

Первым коллективом, который выступит на «Главном приключении года» станет группировка «Ленинград». Легендарный коллектив встретит многотысячную армию только что прибывших поклонников в 21:00 на «Главной сцене».

Напомним, что кроме нон-стоп музыки за счет крупнейшего лайн-апа за 20 лет гостей фестиваля ждет множество развлекательных площадок. Главной новинкой юбилейного фестиваля станет уникальный павильон «Роскосмоса». Гости «Главного приключения года» смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС, а также принять участие в конкурсах и встретиться с известными космонавтами.

