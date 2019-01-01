Группировка «Ленинград» выступит на «НАШЕСТВИИ 2019» раньше официального открытия

Музыкальная программа «Главного приключения года» 2019 стартует в четверг, 18 июля на день раньше официального открытия. В 21 час на сцене фестиваля будет группировка «Ленинград».

Как отметили организаторы «НАШЕСТВИЯ», новость об участии группировки «Ленинград» выходит с большим восклицательным знаком! Финальным участником в данном случае группировку можно назвать не только потому, что её выступление анонсируется в конце, но ещё и потому, что хитмейкер и трендсеттер Сергей Шнуров совсем недавно объявил о прощании легендарного коллектива с многотысячной армией поклонников.

«Я, честно говоря, не меряю такими понятиями, как «хэдлайнеры» или «не хэдлайнеры». В начале, в середине или в конце - есть понимание того, что мы должны сыграть круче всех, вот и всё». Для меня «НАШЕСТВИЕ», конечно, стоит особняком. Это первый фестиваль, на котором мы вообще выступали, бог весть когда, ещё в Раменском. В 2000-м, например, ни о какой рыбе «дорада» в гримёрке и речи не могло быть, а теперь посмотрите, куда это всё привело!», - вспомнил Сергей Шнуров.

Первое «НАШЕСТВИЕ» прошло в 1999 году в годовщину образования «НАШЕго Радио» в московском ДК Горбунова. 19 июня 2019 года в рамках празднования 20-летия фестиваля в легендарной «Горбушке» пройдет музыкальная пресс-конференция перед «Главным приключением года» - «НАШЕСТВИЕ» 2019.

На «НАШЕСТВИЕ» 2019 едут: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Ольга Кормухина и Алексей Белов, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Tequilajazzz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, 7Б, MORDOR, Джанго, Аффинаж, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Мамульки Бенд, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, ДМЦ, Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ? Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Круиз, LKVR, Шапито, Аркона, Казускома, Ермак!, Junkyard Storytellaz, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, Бенгальские Подонки, несогласие, кис-кис и многие-многие другие.

Напоминаем, что билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru! При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.

Информация о фестивале:

«НАШЕСТВИЕ» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет.

