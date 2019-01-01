Названа лучшая песня в истории человечества

Ранее НСН писала, что кот наказал хозяина за плохое исполнение песни Queen. В марте интернет-пользователи активно обсуждали появившееся в сети видео, на кадрах которого – мужчина, поплатившийся за отвратительное исполнения песни Queen. Ролик в YouTube выложил сам хозяин кота с абсолютным слухом Грег Молик.

На кадрах видно, что четвероногий ценитель прекрасного по кличке Харви продержался менее 30 секунд, слушая в исполнении мужчины композицию Under Pressure. Не выдержав, питомец напал на незадачливого певца и принялся кусать мужчину за руку. Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал терзать его слух.

Напомним, трек Under Pressure был исполнен группой Queen и Дэвидом Боуи. Текст для нее написал Фредди Меркьюри, а Боуи усовершенствовал музыку, придумав для композиции знаменитый басовый проигрыш.



