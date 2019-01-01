Названа лучшая песня в истории человечества
Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг из ста лучших песен всех времен. При распределении позиций экспертами учитывались продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, а также количество каверов на песню и популярность музыкального произведения среди меломанов.
Так, лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday The Beatles, выпущенная в 1965 году. Вторая позиция за песней песня Bridge Over Troubled Water группы Simon & Garfunkel. Замыкает тройку лидеров произведение Rolling In The Deep в исполнении певицы Adele. Помимо этого, в список вошли Hey Jude (The Beatles), Bad Romance (Леди Гага), Bohemian Rhapsody (Queen), Eye of the Tiger (Survivor) и другие, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что кот наказал хозяина за плохое исполнение песни Queen. В марте интернет-пользователи активно обсуждали появившееся в сети видео, на кадрах которого – мужчина, поплатившийся за отвратительное исполнения песни Queen. Ролик в YouTube выложил сам хозяин кота с абсолютным слухом Грег Молик.
На кадрах видно, что четвероногий ценитель прекрасного по кличке Харви продержался менее 30 секунд, слушая в исполнении мужчины композицию Under Pressure. Не выдержав, питомец напал на незадачливого певца и принялся кусать мужчину за руку. Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал терзать его слух.
Напомним, трек Under Pressure был исполнен группой Queen и Дэвидом Боуи. Текст для нее написал Фредди Меркьюри, а Боуи усовершенствовал музыку, придумав для композиции знаменитый басовый проигрыш.
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