Названа лучшая песня в истории человечества

Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг из ста лучших песен всех времен. При распределении позиций экспертами учитывались продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, а также количество каверов на песню и популярность музыкального произведения среди меломанов.

Так, лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday The Beatles, выпущенная в 1965 году. Вторая позиция за песней песня Bridge Over Troubled Water группы Simon & Garfunkel. Замыкает тройку лидеров произведение Rolling In The Deep в исполнении певицы Adele. Помимо этого, в список вошли Hey Jude (The Beatles), Bad Romance (Леди Гага), Bohemian Rhapsody (Queen), Eye of the Tiger (Survivor) и другие, отмечает Свободная пресса.