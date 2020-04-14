Названа десятка самых популярных песен десятилетия

Корпорация BBC представила десятку самых популярных песен десятилетия. Рейтинг был составлен с учётом частоты появления треков на британском радио и телевидении. Лидирующую позицию в этом списке заняла песня «Happy» Фаррелла Уильямса. Композиция была написана в качестве саундтрека для мультфильма «Гадкий я — 2» и стала восьмой по популярности в истории британских хит-парадов.

На второй позиции расположилась песня Адель «Rolling In The Deep». За неё исполнительница получила три премии «Грэмми». Замыкает тройку песня «Moves Like Jagger» группы Maroon 5, которую коллектив исполнил вместе с Кристиной Агилерой.

Кроме того, в десятку самых популярных песен десятилетия вошли Can't Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка; I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas; Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, а также Counting Stars коллектива One Republic, сообщает телеканал 360.

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Ранее НСН писала, что отмененный в этом году музыкальный конкурс «Евровидение» все же состоится, но в ином формате. Как сообщает официальный сайт мероприятия, 16 мая будет проведен онлайн-концерт, который будет длиться два часа.

Организаторы конкурса отметили, что тем самым хотели бы поддержать всех людей, которые вынуждены находиться в своих домах в связи с пандемией коронавируса.

В ходе онлайн-концерта выступят не только те артисты и коллективы, которые должны были участвовать в конкурсе в этом году, но и исполнители, участвовавшие ранее.

«Евровидение-2020» было отменено 18 марта из-за пандемии коронавируса. Конкурс должен был пройти в мае этого года в голландском Роттердаме.

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ФОТО: pixabay.com
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