Названа десятка самых популярных песен десятилетия

Корпорация BBC представила десятку самых популярных песен десятилетия. Рейтинг был составлен с учётом частоты появления треков на британском радио и телевидении. Лидирующую позицию в этом списке заняла песня «Happy» Фаррелла Уильямса. Композиция была написана в качестве саундтрека для мультфильма «Гадкий я — 2» и стала восьмой по популярности в истории британских хит-парадов.

На второй позиции расположилась песня Адель «Rolling In The Deep». За неё исполнительница получила три премии «Грэмми». Замыкает тройку песня «Moves Like Jagger» группы Maroon 5, которую коллектив исполнил вместе с Кристиной Агилерой.

Кроме того, в десятку самых популярных песен десятилетия вошли Can't Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка; I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas; Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, а также Counting Stars коллектива One Republic, сообщает телеканал 360.