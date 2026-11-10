Названа дата выхода посвященного «Клубу Винкс» трибьюта российских музыкантов

В альбоме российские исполнители переосмыслили одну из главных музыкальных тем четвёртого сезона — песню «You're Magical». Свои версии представили DEAD BLONDE, Игнатий Винтуров, Минаева, Крыли и SABU. В трек-лист вошли: «SPASIBO» (Крыли), «Не отпускай» (МИНАЕВА), «DIVA» (SABU), «Ты будешь верить в чудеса» (DEAD BLONDE) и «Одноклассница» (Игнатий Винтуров).

Dead Blonde рассказала, что сохранила в своём треке основную мелодию припева «Believix», но адаптировала её под свой танцевально-рейвовый стиль. По словам артистки, композиция посвящена раскрепощённой девушке, которая сама по себе — чудо.

Идея проекта родилась у креативного продюсера VK Валерии Денисовой: она призналась, что до сих пор помнит наизусть саундтреки «Винкс». «Я захотела услышать эти песни в исполнении артистов, которых слушаю сейчас. Если бы у меня была возможность, я бы вернулась в 2007 год к себе маленькой и сказала: „Через 20 лет мы будем делать проект с Винкс“», — поделилась продюсер.

Ранее Dead Blonde рассказала НСН, что артистам проще и безопаснее взять готовый хит и освежить его, чем придумывать что-то новое с нуля.

