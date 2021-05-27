Названо точное место проведения фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2021» под Серпуховом

Добраться до фестиваля можно будет как на общественном транспорте, так и на личном. Для автомобилистов будут организованы традиционные для мероприятия стоянки, а для зрителей, добирающихся на общественном транспорте, в ближайшее время будет объявлена железнодорожная станция, от которой вовремя open-air будут организованы трансферы.

Оргкомитет напоминает, что «НАШЕСТВИЕ» состоится с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Все раннее приобретенные билеты на перенесенный в прошлом году фестиваль действительны на мероприятие этого года: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов.

Приобрести билеты можно только на сайте nashestvie.ru



