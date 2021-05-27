Названо точное место проведения фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2021» под Серпуховом
Самый большой мультиформатный open-air в России «НАШЕСТВИЕ» объявил новое место проведения: фестиваль в этом году пройдет близ деревни Глазово-2 городского округа Серпухов Московской области. Проведение «НАШЕСТВИЯ» стало возможным при поддержке правительства Московской области в рамках программы «Лето в Подмосковье».
На двух фестивальных сценах за три дня выступят более 80-ти артистов, среди которых Сплин, Машина времени, Алиса, Lumen, Крематорий, Мельница, Несчастный случай, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, 7Б, Louna, Мураками, СерьГа, Наив, Сергей Бобунец, Слот, кис-кис, Операция Пластилин, Глеб Самойлов и The Matrixx, Wildways, Северный флот и другие. Главным хедлайнером третьего дня станет Диана Арбенина, группа Ночные Снайперы, шоу которых закроет «НАШЕСТВИЕ 2021».
Добраться до фестиваля можно будет как на общественном транспорте, так и на личном. Для автомобилистов будут организованы традиционные для мероприятия стоянки, а для зрителей, добирающихся на общественном транспорте, в ближайшее время будет объявлена железнодорожная станция, от которой вовремя open-air будут организованы трансферы.
Оргкомитет напоминает, что «НАШЕСТВИЕ» состоится с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Все раннее приобретенные билеты на перенесенный в прошлом году фестиваль действительны на мероприятие этого года: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов.
Приобрести билеты можно только на сайте nashestvie.ru
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