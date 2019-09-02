«НАШИ В ГОРОДЕ»: «Ундервуд» сыграют больше хитов, чем на «НАШЕСТВИИ»

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» станет одним из самых ярких мероприятий столицы, которые пройдут в честь 872-летия Москвы. Грандиозный рок-концерт пройдёт 7 и 8 сентября в центре города, на проспекте Академика Сахарова. Музыкальное событие соберёт на одной сцене музыкантов, которые летом отпраздновали на поле в Тверской области 20-летие легендарного «НАШЕСТВИЯ». В рамках мини-фестиваля москвичей и гостей столицы порадуют своими хитами как легенды эфира «НАШЕго Радио», так и молодые, но не менее популярные артисты.

Музыкант группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко рассказал в эфире НСН о том, как группа привыкла отмечать праздники, а также пообещал сыграть на сцене фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» как можно больше хитов.

«К вечеринкам я отношусь хорошо. К вечеринкам, которые посвящены Дню Москвы, наверное, отношусь тоже хорошо. Точно скажу, что я ничего против этого не имею. Если есть работа, то отмечаем на работе. В этом году, мне кажется, у нас там много всего. Я думаю, что если нам дадут больше времени, то мы сделаем программу пошире и побольше. Включим в нее больше хитов, потому что на НАШЕСТВИИ время всегда ограничено», - рассказал он.

Также в преддверии праздника, музыкант группы «Ундервуд» поздравил москвичей с 872-летием Москвы.

«Побольше гордости за город, в котором они живут, поменьше пробок, побольше веселья и драйва и побольше экологически-чистых мест. Побольше парков, побольше развлечений. Побольше хорошего настроения всем москвичам», - пожелал Ткаченко.

Среди заявленных участников фестиваля: Гарик Сукачёв, «Пилот», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот» и другие.

Весь список исполнителей и расписание фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции!

7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.



