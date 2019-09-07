«НАШИ В ГОРОДЕ» удивят гостей музыкальным фейерверком

Группа «7Б» стала одним из участников фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ». Лидер коллектива Иван Демьян, который отметил в эфире НСН, что коллектив будет выступать в день рождения столицы на многих площадках, высказал надежду на то, что выступление на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ» станет самым ярким впечатлением.

«Конечно, есть ощущение праздника – это некий подарок от «НАШЕго Радио» в день рождения столицы. Можно так сказать. Любой человек, в том числе и гости столицы, могут попасть сюда совершенно бесплатно. Это наш музыкальный фейерверк. Я слышу гул толпы после каждой исполненной песни. Поэтому я чувствую, что это будет мощно и здорово. Хорошая музыка, хорошее движение делается, и, надеюсь, сегодня будет самое яркое впечатление», - отметил Иван Демьян.

Музыкант также пожелал всем гостям фестиваля хорошего настроения.

Организаторы создали сцену и площадки фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в центре Москвы - от Каланчёвской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до Садового кольца. Масштабный музыкальный марафон продлится весь уикенд — 7 и 8 сентября. Ознакомиться со списком исполнителей и коллективов, а также графиком их выступлений, можно на официальном сайте Nashe.ru. Также следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции!

Ранее НСН рассказала, что помимо музыки гостей фестивaля «НAШИ В ГОРОДЕ» ждут мотофристaйл, велофристaйл, Кaстом конвенция, зонa ворк-aут, ярмaркa и нaдувные бaтуты для НAШИх мaленьких зрителей!



