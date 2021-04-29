««Нашествие» в Серпухове – это чудо!» Гудтаймс о фестивале

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" поделился мнением, что решение о переезде «Нашествия» в Серпухов было правильным.

«На мой взгляд, новое место проведения фестиваля приведет еще большее количество людей. Добираться до «Нашествия» стало удобнее, фестиваль все ближе к городу. Решение о переезде было правильным!» - отметил он.

Артист также поздравил всех с тем, что самый крупный в России фестиваль состоится.

«Отличные новости! «Нашествие» состоится! Это ли не чудо?! Главное событие года, главный рок-фестиваль, самый масштабный, самый громкий состоится! И я вас все с этим поздравляю!» - сказал музыкант.

Ранее в интервью НСН группа Anacondaz признала, что новая локация «Нашествия» удобнее предыдущей.

«Нашествие-2021» пройдет в Серпухове с 30 июля по 1 августа.



