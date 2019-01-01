Нашествие - 2019

Медиадиректор фестиваля: «Нашествие» в 2019 году посетило больше 800 журналистов

21 июля17:24

Организаторы «Нашествия» в пресс-центре НСН рассказали о высокой активности СМИ на фестивале.

Организаторы «Нашествия» рассказали в пресс-центре НСН, какое количество СМИ и журналистов приняли участие в фестивале.

«На данном фестивале аккредитовались и приехали порядка 800 журналистов, представлено более 300 СМИ, около 40 из них – иностранные, из ближнего и дальнего зарубежья», - привел данные медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», вице-президент «Мультимедиа Холдинга Сергей Горбачев.

Медиaдиректор фестивaля: «Нашествие» – это субкультура!

На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».

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ФОТО: НСН
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