Медиaдиректор фестивaля: «Нашествие» – это субкультура!
Сергей Горбачев в эфире НСН отметил, что фестиваль в Большом Завидове поклонники музыки ждут как своеобразный Новый год в культурной жизни России.
Медиадиректор фестиваля, вице-президент ММХ Сергей Горбачев в беседе с НСН назвал фестиваль «НАШЕСТВИЕ» субкультурой и «летним новым годом».
«Простите за пафос, но большой артист не может быть большим артистом, если он не был на "НАШЕСТВИИ", потому что здесь особая атмосфера, особая публика. Это субкультура! 20 лет – такой срок, когда всё могло выкристаллизоваться. Люди ждут, сообщество живёт в социальных сетях и между фестивалями. Мы называем "НАШЕСТВИЕ" "летним новым годом": здесь на фестивале особое настроение, нет агрессии, люди друг другу помогают», – заявил он.
Ранее Сергей Горбачев в эфире НСН гарантировал посетителям фестиваля максимум комфорта.
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