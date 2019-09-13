«НАШЕСТВИЕ» подарило компьютеры Вахонинской средней школе

В июле в Большом Завидово завершился крупнейший в России музыкальный оупен-эйр «НАШЕСТВИЕ», который в этом году отпраздновал свое 20-летие. Мероприятие традиционно проходит на территории Вахонинского сельского поселения.

За 11 лет организаторы фестиваля и местная администрация накопили бесценный опыт проведения масштабного мероприятия. По случаю Дня Вахонинского сельского поселения оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» направил администрации и местным жителям поздравительное сообщение.

«Мы гордимся историей поселка, его достижениями, верим в его светлое будущее. Отмечаем, что сегодня сельское поселение растет и развивается, мы знаем, что в нем живут неравнодушные люди, которые не только трудятся во благо процветания своей малой Родины, но и отдают ей частичку своего сердца, тепло своей души», - говорится в послании.

В честь праздника «НАШЕСТВИЕ» передало подарки Вахонинской средней школе: комплекты компьютерной оргтехники.

Кроме того, организаторами фестиваля оказана помощь в проведение работ по ремонту в помещении актового зала школы, в обустройстве площадки фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) Конаковской ЦРБ. Таким образом, около полутора тысяч жителей сельского поселения своевременно получают квалифицированную помощь амбулаторно и на дому, а также могут экстренно обращаться в ФАП за неотложной медпомощью на доврачебном этапе.

