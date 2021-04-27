«Слот» готов бежать за «Нашествием» хоть на край света, а не только в Серпухов

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове. Солист группы "Слот" Игорь Кэш Лобанов в интервью НСН поздравил всех с переездом «Нашествия».

«Увы и ах было в том году, когда фестиваль «Нашествие» не состоялся. И я дико радуюсь и кричу «Ура!». Я поздравляю целое поколение слушателей «НАШЕго Радио», у которых уже физиологически летом вырабатывается слюна, и человек встает, идет, едет или летит на «Нашествие». Ура! Со слюной в этом году будет все в порядке, будем брызгать ею со сцены направо и налево», - заявил Кэш НСН.

Говоря о новом месте проведения фестиваля, музыкант подчеркнул, что оно совершенно не имеет значения.

«Абсолютно не имеет значения, где проходит «Нашествие». Само название себя оправдывает: «Нашествие» там, куда нашествие произошло. «Нашествие» там, куда мы с вами приехали, «Нашествие» там, где мы!» - отметил он.

По словам артиста, возвращение «Главного приключения года» нужно воспринимать, как реальное восстановление всей концертной индустрии.

“«Нашествие» отличается от всех остальных тем, что из крупных это фестиваль с самым большим стажем, на него едут люди с любой точки нашей страны и это единственный фестиваль, который обладает таким огромным медиаресурсом, как радио. Поэтому получается, что это не символическое, а фактическое восстановление концертной деятельности и индустрии”, - резюмировал собеседник агентства.



В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, в Рязанской и Тверской областях.



Билеты на фестиваль и подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Главного приключения года».

