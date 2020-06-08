«Наше радио» запустило смартфон-сериал: Александр Бон бессовестно стримит

«Вообще сериал не про утреннее шоу "Подъемники", он про все радио - он так и называется "День Нашего Радио". Было много разных пилотных названий, например, "День радио" - хорошо бы в рекламном смысле играло на интернет-просторах. Но в титрах я указал именно "День Нашего Радио". Он будет обо всем, что происходит здесь через утреннее шоу. Я придумал как объяснить людям почему мы снимаем себя фронтально и, почему вообще снимаем с самого утра - мы сделали собрание, которое состоит из одних рук. Там есть и Евгения Владимировна Киселева (гендиректор "Мультимедиа Холдинга", в который входит "Наше Радио" - прим. НСН), и много других наших сотрудников», - рассказал ведущий.

Специально для создания сериала Александр Бон даже начал постигать основы видеомонтажа.

«У меня лежит учебник по монтажу и целая программа по обучению, а так я вообще не монтажер. Но получилось очень круто, если не загубят идею, не пустят туда кого-то чужого. Моя идея была в том, что делаем сами и там появляются все наши сотрудники, наши взаимоотношения. В том числе и с НСН, когда проходят пресс-конференции. Все это должно попадать в сериал. Придуманные истории, конечно, тоже должны быть, ведь это все-таки сериал. Но, отмечу, он исключительно для смартфона, снят именно в таком формате, что на телевизоре не удобно будет смотреть», - заключил он.

Пилотный выпуск проекта увидит свет в Instagram-сообществе НАШЕ и в одноименном YouTube-канале. В дальнейшем планируется, что сериал «День Нашего Радио» будет транслироваться эксклюзивно онлайн.

Ранее программный директор «Нашего радио» Анастасия Рогожникова в эфире НСН рассказала о том, как период вынужденной самоизоляции повлиял на работу радиостанции.

