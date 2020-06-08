«Наше радио» запустило смартфон-сериал: Александр Бон бессовестно стримит
Ведущий шоу «Подъемники» радиостанции «НАШЕ радио» в эфире НСН рассказал, что заставило его освоить профессию видеомонтажера.
8 июня радиостанция «Наше радио» представит первый собственный сериал под названием «День Нашего радио», который в ироничной манере раскроет внутреннюю кухню трудовых будней радиостанции через ее сотрудников. Но у сериала, конечно, будут и главные герои - ведущие шоу «Подъемники» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков. Именно они расскажут аудитории самые интересные события, покажут свою жизнь, снятую на мобильный телефон.
Александр Бон в беседе с НСН признался, что не знает, кому принадлежит идея снять сериал.
«На самом деле, я не знаю, как и откуда появилась идея. Я был на одном из собраний, где я и узнал, что хотят снимать сериал. Это скорее идея Кати Костиковой (бренд-менеджер "Нашего Радио" – прим. НСН) и Игоря Панькова. Паньков считал, что снять сериал можно будет только после окончания пандемии. Я сказал, что, наоборот, нужно снимать именно сейчас, что нам не нужна съемочная группа. Предложил сделать пилот, который теперь стал первой серией», - пояснил собеседник НСН.
Зрители смогут увидеть всё, о чем слышали в радиоэфирах, но что всегда оставалось за кадром, узнают, как работает радиостанция, познакомятся с коллективом и звездными друзьями «Нашего Радио».
«Вообще сериал не про утреннее шоу "Подъемники", он про все радио - он так и называется "День Нашего Радио". Было много разных пилотных названий, например, "День радио" - хорошо бы в рекламном смысле играло на интернет-просторах. Но в титрах я указал именно "День Нашего Радио". Он будет обо всем, что происходит здесь через утреннее шоу. Я придумал как объяснить людям почему мы снимаем себя фронтально и, почему вообще снимаем с самого утра - мы сделали собрание, которое состоит из одних рук. Там есть и Евгения Владимировна Киселева (гендиректор "Мультимедиа Холдинга", в который входит "Наше Радио" - прим. НСН), и много других наших сотрудников», - рассказал ведущий.
Специально для создания сериала Александр Бон даже начал постигать основы видеомонтажа.
«У меня лежит учебник по монтажу и целая программа по обучению, а так я вообще не монтажер. Но получилось очень круто, если не загубят идею, не пустят туда кого-то чужого. Моя идея была в том, что делаем сами и там появляются все наши сотрудники, наши взаимоотношения. В том числе и с НСН, когда проходят пресс-конференции. Все это должно попадать в сериал. Придуманные истории, конечно, тоже должны быть, ведь это все-таки сериал. Но, отмечу, он исключительно для смартфона, снят именно в таком формате, что на телевизоре не удобно будет смотреть», - заключил он.
Пилотный выпуск проекта увидит свет в Instagram-сообществе НАШЕ и в одноименном YouTube-канале. В дальнейшем планируется, что сериал «День Нашего Радио» будет транслироваться эксклюзивно онлайн.
Ранее программный директор «Нашего радио» Анастасия Рогожникова в эфире НСН рассказала о том, как период вынужденной самоизоляции повлиял на работу радиостанции.
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