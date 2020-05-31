Программный директор «Нашего радио»: Работаем в прежнем режиме

Вот уже более двух месяцев действуют ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Весь апрель был объявлен нерабочим — с небольшими исключениями для предприятий непрерывного цикла. Для радиоотрасли карантинные меры стали серьезным ударом, однако ряд крупных радиостанций продолжает свою работу, в их числе «Наше радио».

Программный директор радиостанции «Наше радио» Анастасия Рогожникова рассказала корреспондентам НСН о необычных форматах, которые в «коронавирусный» период освоила редакция, и о неожиданных новинках в эфире.

- Что происходит с радио в условиях пандемии, учитывая, что с марта всех отправили на самоизоляцию?



«Наше Радио» работает в прежнем режиме. Все ведущие ежедневно приезжают на работу, в эфир все программы и рубрики. Мы значительно расширили развлекательный контент в социальных сетях. Ежедневно проходят совместные Instagram-эфиры ведущих утреннего шоу и наших артистов. Мы выкладываем мастер-классы от фитнес-тренеров, сомелье, поваров. Мы понимаем, что сейчас людям хочется отвлечься от проблем и наслаждаться жизнью хотя бы с помощью контента, доступного онлайн.

- Изменился ли репертуар радиостанции? Возможно, появились какие-то тематические блоки, посвященные коронавирусу?



- Многие музыканты действительно сочиняют песни на тему коронавируса и карантина. Приятно, что творческие люди способны найди вдохновение где угодно! Но что касается эфира, мы эту тему старательно избегаем. Люди и так напряжены, им хочется отдохнуть и развлечься. Никому не хочется жить с мыслью о коронавирусе 24/7.

А новые блоки у нас есть, но они не связаны с пандемией. Два раза в час ведущие утреннего шоу могут поставить любую песню на свой вкус. Это может быть Nirvana, Prodigy, песни из любимых мультфильмов и фильмов. Задача этих песен — удивить слушателей, поднять им настроение.



- Были ли ещё какие-то изменения или сложности в работе, вызванные коронавирусом?



- Да, пришлось частично перейти на удаленную работу. Но это не мешает нам заниматься любимым делом: у всех есть средства связи, мессенджеры. Конечно, мы стали редко видеться и соскучились друг о друге. Уже с нетерпением ждем, когда можно будет выйти из режима самоизоляции. А пока — продолжаем работать.



- Как происходит общение с артистами? Как они переживают самоизоляцию?



- Артисты — такие же люди, как и все остальные. Они тоже сидят в самоизоляции. Одни переживают этот период легче, другие — сложнее. Безусловно, все соскучились по концертам, а ведь музыкантам там важен живой отклик от своих слушателей. Тем более пока не ясно, когда им можно будет возобновить свою работу. Это морально тяжело.

Но многие артисты всё равно делают онлайн-концерты — да, пусть без зрителей. Но коллективы живут этим. Им важно поделиться своим творчеством в любом формате, который сейчас возможен.



- Как считаете, у всех артистов получается показать себя в Интернете?



- По секрету скажу, что редакция «НАШЕго радио» научила пользоваться Instagram нескольких наших именитых музыкантов. Пусть даже кто-то чего-то раньше не умел — все быстро соображают и подстраиваются под новые реалии жизни. Теперь мы делаем совместные эфиры онлайн и ждем момента, когда можно будет наконец-то обняться при личной встрече. Это обязательно произойдет!

