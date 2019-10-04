Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал обновил правила голосования музыкального шоу «Голос». Как сообщает РИА Новости, о нововведениях рассказал ведущий программы Дмитрий Нагиев в эфире «Голос 60+».

Так, по новым правилам, больше нельзя голосовать при помощи телефонного звонка. Принимаются только смс-сообщения.

При этом с одного телефонного номер теперь можно голосовать только один раз на каждом из этапов. Раньше можно было отправлять до 20 смс с одной сим-карты.