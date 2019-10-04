Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

4 октября 201922:59

Первый канал обновил правила голосования музыкального шоу «Голос». Как сообщает РИА Новости, о нововведениях рассказал ведущий программы Дмитрий Нагиев в эфире «Голос 60+».

Так, по новым правилам, больше нельзя голосовать при помощи телефонного звонка. Принимаются только смс-сообщения.

При этом с одного телефонного номер теперь можно голосовать только один раз на каждом из этапов. Раньше можно было отправлять до 20 смс с одной сим-карты.

Стали известны подробности накрутки голосов на шоу «Голос. Дети»

Кроме того, теперь голосующим будет необходимо подтверждать свое действие для того, чтобы голос засчитали. В ответ на смс будет приходить сообщение с просьбой подтвердить свое действие.

Напомним, в конце апреля шоу "Голос" оказалось в центре скандала. По итогам зрительского голосования в конкурсе «Голос. Дети» победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, однако после проверки была выявлена накрутка голосов. Позже, по решению телеканала, результаты финала шоу «Голос. Дети» были аннулированы и победителями признаны все финалисты проекта.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ГолосованиеПервый Канал