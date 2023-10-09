«НАШЕ Радио» разыграет уникальную коллекцию рок-фарфора

Фарфоровые кружки выпущены лимитированным тиражом. При этом их можно выиграть в ходе розыгрышей на «НАШЕм Радио», которые будут проходить с 10 октября по 3 ноября.

9 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет большой юбилейный концерт в честь 25-летия «НАШЕ Радио» на котором выступят группы «Чиж&Co», «Чайф», «Lumen», «The Hatters» и «Пикник».

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ранее рассказывал НСН, как в его коллекции появилась уникальная гитара от «НАШЕго Радио».

