«НАШЕ Радио» разыграет уникальную коллекцию рок-фарфора
К 25-летию «НАШЕго Радио» Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) выпустил коллекцию кружек с рисунками рок-музыкантов.
В проекте приняли участие Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр, а также группы «The Hatters», «Чиж & Co», «Пикник», «ПилОт», «Моральный кодекс», «Эпидемия», «Мураками» и «Мельница».
Фарфоровые кружки выпущены лимитированным тиражом. При этом их можно выиграть в ходе розыгрышей на «НАШЕм Радио», которые будут проходить с 10 октября по 3 ноября.
9 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет большой юбилейный концерт в честь 25-летия «НАШЕ Радио» на котором выступят группы «Чиж&Co», «Чайф», «Lumen», «The Hatters» и «Пикник».
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ранее рассказывал НСН, как в его коллекции появилась уникальная гитара от «НАШЕго Радио».
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