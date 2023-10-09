«НАШЕ Радио» разыграет уникальную коллекцию рок-фарфора

К 25-летию «НАШЕго Радио» Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) выпустил коллекцию кружек с рисунками рок-музыкантов.

В проекте приняли участие Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр, а также группы «The Hatters», «Чиж & Co», «Пикник», «ПилОт», «Моральный кодекс», «Эпидемия», «Мураками» и «Мельница».

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Фарфоровые кружки выпущены лимитированным тиражом. При этом их можно выиграть в ходе розыгрышей на «НАШЕм Радио», которые будут проходить с 10 октября по 3 ноября.

9 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет большой юбилейный концерт в честь 25-летия «НАШЕ Радио» на котором выступят группы «Чиж&Co», «Чайф», «Lumen», «The Hatters» и «Пикник».

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ранее рассказывал НСН, как в его коллекции появилась уникальная гитара от «НАШЕго Радио».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Гарик СукачевНаше РадиоРок-музыка

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