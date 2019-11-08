«НАШЕ Радио» привезет в Санкт-Петербург «Королей нокаутов»

14 ноября при поддержке «НАШЕго Радио» в отеле AZIMUT Санкт-Петербург пройдет международное боксерское шоу «Короли нокаутов». Со-ведущим мероприятия впервые станет резидент «НАШЕго Радио» Александр Бон.

Главным боем вечера станет поединок за чемпионский пояс Европейского боксерского парламента (ЕBP) между экс-чемпионом мира в первом полулёгком весе Эдуардом Трояновским и чешским боксером Йозефом Заградником.

«Я знаю людей, которые заканчивали в 25, им не хотелось больше выходить на ринг. Вот мне 39, а мне хочется! Я боксом начал заниматься за полтора года до армии. У меня все позднее: я мастера спорта выполнил в 27 лет, в профессионалах дебютировал в 29, чемпионом стал в 35. Про меня как-то сказали, что я всегда запрыгиваю в последний вагон. Это действительно так. И вернуться сейчас в ринг - для меня это жизненный путь. Этот отрезок карьеры и жизни, я хочу провести, как мне хочется. Нам всегда что-то навязывается, не только в спорте. Я не хочу делать, как мне навязывает общество, я хочу по-своему», - заявил Эдуард Трояновский.

На разогреве в бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации WBO в полутяжёлом весе (среди молодежи) вступят: за Россию - не имеющий поражений 22-летний абхазский спортсмен Батал Чежия, за Украину - 20-летний боксер турецкого происхождения Джамал Усманов.

Всего в программе боксерского шоу «Короли Нокаутов» запланировано 11 боев с участием российских и зарубежных боксеров. Следите за розыгрышем билетов на шоу «Короли Нокаутов» в эфире и социальных сетях станции. Подробности об участниках, месте проведения, программе на сайте kokings.ru.

