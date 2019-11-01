Стала известна дата проведения фестиваля «НАШЕго Радио» «ЧАРТОВА ДЮЖИНА»

13-й ежегодный музыкальный фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» и вручение национальной премии «НАШЕго Радио» состоится 13 февраля 2020 года.

Легендарный фестиваль в следующем году будет принимать площадка «ВТБ АРЕНА ДИНАМО». Именно там будут подведены итоги всех достижений отечественной музыкальной индустрии за предыдущий год. Фестиваль объединит на одной сцене, как мэтров жанра, так и ярких новичков, которые покорили вершины одноименного хит-парада в 2019 году.

В этот раз в преддверии «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» поменяется система голосования и выбора лауреатов премии: победителей в тринадцати номинациях выберут сами слушатели «НАШЕго Радио» путем всеобщего голосования, экспертный совет в процессе принимать участия не будет.

В каждой из номинаций будут представлены по 13 коллективов и артистов, но главная борьба развернется в финале, куда попадут лишь тройки соискателей национальной музыкальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА».

Все новости о предстоящей церемонии можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио»!

