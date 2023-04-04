«НАШЕ Радио» начнет вещание в Урюпинске с 5 апреля

«НАШЕ Радио» постоянно увеличивает территорию вещания! Так, в конце ноября прошлого года к нашей дружной семье присоединился Оренбург. Насладиться отечественной рок-музыкой в этом городе можно на частоте 88.9 FM.

«НАШЕ Радио» — одна из ведущих российских радиостанций, ее ежедневная аудитория — около шести миллионов слушателей. Основу плейлиста радиостанции составляют знаменитые российские рок-группы, также на волнах «НАШЕго радио» звучат композиции молодых рок-музыкантов.

Радиостанция приглашает молодых авторов и исполнителей принять участие во Всероссийском музыкальном конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

