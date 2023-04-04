«НАШЕ Радио» начнет вещание в Урюпинске с 5 апреля

«НАШЕ Радио» со среды 5 апреля можно слушать в Урюпинске (Волгоградская область) на частоте 100.2 FM. Численность потенциальных слушателей одной из ведущих российских радиостанций в городе — порядка 37 тысяч человек.

«НАШЕ Радио» начало вещание в Набережных Челнах

«НАШЕ Радио» постоянно увеличивает территорию вещания! Так, в конце ноября прошлого года к нашей дружной семье присоединился Оренбург. Насладиться отечественной рок-музыкой в этом городе можно на частоте 88.9 FM.

«НАШЕ Радио» — одна из ведущих российских радиостанций, ее ежедневная аудитория — около шести миллионов слушателей. Основу плейлиста радиостанции составляют знаменитые российские рок-группы, также на волнах «НАШЕго радио» звучат композиции молодых рок-музыкантов.

Радиостанция приглашает молодых авторов и исполнителей принять участие во Всероссийском музыкальном конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НАШЕ Радио
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