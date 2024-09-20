Польша предложила передать Крым под мандат ООН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет «честного» референдума о его статусе, сообщает RT.
На встрече в Киеве дипломат заявил, что Крым «стратегически важен для Украины», и поэтому стороны не смогут договориться без его «демилитаризации».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине относится к теме разногласий между Анкарой и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru