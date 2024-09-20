Польша предложила передать Крым под мандат ООН

На встрече в Киеве дипломат заявил, что Крым «стратегически важен для Украины», и поэтому стороны не смогут договориться без его «демилитаризации».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине относится к теме разногласий между Анкарой и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

