Польша предложила передать Крым под мандат ООН

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет «честного» референдума о его статусе, сообщает RT.

Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым

На встрече в Киеве дипломат заявил, что Крым «стратегически важен для Украины», и поэтому стороны не смогут договориться без его «демилитаризации».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине относится к теме разногласий между Анкарой и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
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