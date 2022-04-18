«НАШЕ Радио» начало вещание в Набережных Челнах
Радиостанция «НАШЕ Радио» с 18 апреля начала вещание в городе Набережные Челны, республика Татарстан, на частоте 95.9 МГц. Потенциальное число слушателей составляет 530 тысяч человек.
Ранее к сети вещания «НАШЕ Радио» также присоединился город Усинск, республика Коми. Здесь услышать одну из ведущих российских радиостанций можно на частоте 102.9 FM.
«НАШЕ Радио» - одна из ведущих российских радиостанций. Каждый день ее слушают около 6 млн человек. Основу плейлиста радиостанции представляют группы «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие.
Больше о радиостанции можно узнать на официальном сайте nashe.ru
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