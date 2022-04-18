«НАШЕ Радио» начало вещание в Набережных Челнах

Ранее к сети вещания «НАШЕ Радио» также присоединился город Усинск, республика Коми. Здесь услышать одну из ведущих российских радиостанций можно на частоте 102.9 FM.

«НАШЕ Радио» - одна из ведущих российских радиостанций. Каждый день ее слушают около 6 млн человек. Основу плейлиста радиостанции представляют группы «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие.

Больше о радиостанции можно узнать на официальном сайте nashe.ru

