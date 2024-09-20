Лавров предупредил о готовности к военному ответу РФ на учения НАТО в Арктике

Москва готова отстаивать свои интересы в Арктике, в том числе в военном плане, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Росси Сергея Лаврова.

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По его словам, Североатлантический альянс наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. При этом РФ готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане. Дипломат указал, что Арктика не является территорией НАТО.

Ранее стало известно, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОАрктикаМИД РФСергей Лавров

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