Лавров предупредил о готовности к военному ответу РФ на учения НАТО в Арктике

По его словам, Североатлантический альянс наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. При этом РФ готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане. Дипломат указал, что Арктика не является территорией НАТО.

Ранее стало известно, что США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

