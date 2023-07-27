«НАШЕ Радио» начнет вещание в Геленджике
«НАШЕ Радио» начнет работу в Геленджике. Об этом сообщили НСН представители радиостанции.
Вещание музыкальной станции в городе-курорте стартует с 28 июля на волне 89,9 FM.
Геленджик — курорт федерального значения в Краснодарском крае, численность населения города составляет 80,2 тысячи человек.
Ранее «НАШЕ Радио» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив запустило конкурс молодых музыкантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Жюри выберет среди 50 финалистов 5 победителей, которые запишут виниловую пластинку, зазвучат в эфире радиостанции и вместе со своими «звездными» наставниками отправятся в тур по России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН» .
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru