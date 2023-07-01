Финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пройдет в Москве
Финал Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон», сообщили организаторы.
30 июня завершился полуфинальный этап зрительского онлайн-голосования на сайте конкурса молодыеветра.рф. Организаторы подсчитали голоса слушателей, и назвали 50 лучших исполнителей, которые выходят в финал музыкального конкурса.
Топ самых музыкальных регионов страны традиционно возглавили Москва и Подмосковье, они представят в финале конкурса по 9 музыкантов. Из Санкт-Петербурга перед жюри предстанут 4 артиста. Из новых регионов России в финал вышли 2 музыканта из Луганска и 2 исполнителя из ДНР. От Республики Крым на большую сцену выйдут 2 артиста, а от Севастополя – один. Среди финалистов также есть один музыкант из Молдавии.
Во время гала-концерта на сцене московского клуба «Урбан» музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов будут выбраны пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.
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