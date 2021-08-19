«НАШЕ Радио» начало вещание в Вязьме

«НАШЕ Радио» начало вещание еще в одном городе. С 19 августа радиостанцию можно услышать в городе Вязьма Смоленской области, частота вещания 104,2 МГц. Потенциальное число слушателей составляет 52 тыс. человек.

«Наше радио» начало вещание в Тихорецке

С 1 февраля «НАШЕ Радио» уже слушают в городе Саров Нижегородской области, а в прошлом году к региональной сети подключился город Тихорецк в Краснодарском крае.

«НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие группы, как «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

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