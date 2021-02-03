«НАШЕ Радио» начало вещание в Сарове и Киришах

Также «НАШЕ Радио» теперь могут слушать жители города Кириши Ленинградской области на волне 103,6 МГц. Количество слушателей там составляет 50 тыс. человек.

К региональной сети «НАШЕго Радио» в январе прошлого года подключился город Тихорецк в Краснодарском крае.

«НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие группы, как «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».

