«НАШЕ Радио» начало вещание в Сарове и Киришах
«НАШЕ Радио» начало вещание еще в двух городах. С 1 февраля радиостанцию можно услышать в городе Саров Нижегородской области, частота вещания 89,9 МГЦ. Потенциальное число слушателей составляет 96 тыс. человек.
Также «НАШЕ Радио» теперь могут слушать жители города Кириши Ленинградской области на волне 103,6 МГц. Количество слушателей там составляет 50 тыс. человек.
К региональной сети «НАШЕго Радио» в январе прошлого года подключился город Тихорецк в Краснодарском крае.
«НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие группы, как «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие».
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