«Наше радио» начало вещание в Тихорецке
К региональной сети «Нашего Радио» подключен город Тихорецк в Краснодарском крае.
Частота вещания в городе – 100,3 ФМ. На эту волну могут настроиться около 57 тыс. человек.
"НАШЕ Радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие группы, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "НАШЕ Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".
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