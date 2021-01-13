«Наше радио» начало вещание в Тихорецке

К региональной сети «Нашего Радио» подключен город Тихорецк в Краснодарском крае.

«НАШЕ Радио» отметило свое 22-летие новым сезоном прикольного mobile-сериала

Частота вещания в городе – 100,3 ФМ. На эту волну могут настроиться около 57 тыс. человек.

"НАШЕ Радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие группы, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "НАШЕ Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".

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ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:Краснодарский КрайНаше Радио
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