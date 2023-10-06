«НАШЕ Радио» начало вещание в Спасске-Дальнем

Радиостанция начала работу 6 октября, с этого дня жители города, население которого насчитывает 35000 человек смогут наслаждаться ее эфиром на частоте 104,4 FM.

В конце июля и начале августа «НАШЕ Радио» запустило вещание в Геленджике и Орле соответственно. В этом году одна из ведущих российских радиостанций отмечает свое 25-летие. «НАШЕ» ежедневно слушают около 3,5 миллиона любителей музыки более чем в 1600 городах и населенных пунктах России.

