«НАШЕ Радио» начало вещание в Спасске-Дальнем
«НАШЕ Радио» зазвучало в Спасске-Дальнем в Приморском крае. Об этом сообщили НСН представители музыкальной станции.
Радиостанция начала работу 6 октября, с этого дня жители города, население которого насчитывает 35000 человек смогут наслаждаться ее эфиром на частоте 104,4 FM.
В конце июля и начале августа «НАШЕ Радио» запустило вещание в Геленджике и Орле соответственно. В этом году одна из ведущих российских радиостанций отмечает свое 25-летие. «НАШЕ» ежедневно слушают около 3,5 миллиона любителей музыки более чем в 1600 городах и населенных пунктах России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru