Имя певицы Бейонсе включат во французский словарь Le Petit Larousse Illustré
2 мая 202419:31
Имя американской певицы Бейонсе включат в 120-е издание французского энциклопедического словаря Le Petit Larousse illustré, отмечает The Times.
Помимо Бейонсе, в словарь добавят актера Омара Си, актрису Кейт Бланшетт, режиссера Кристофера Нолана, регбиста Антуана Дюпона
Отмечается, что в этом году в словаре появится больше 150 новых слов. Имена определялись жюри.
Ранее новый альбом Cowboy Carter представила Бейонсе. Работа стала восьмой студийной пластинкой артистки, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на вторичное жилье в столице в апреле упали впервые с конца 2022 года
- Минобороны России: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Продажи новых легковушек в России в апреле выросли на 80%
- Имя певицы Бейонсе включат во французский словарь Le Petit Larousse Illustré
- Минобороны России: Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Крымским полуостровом
- Путин наградил медалями подростков, спасших посетителей «Крокуса»
- На Кубани собака нанесла тяжелые травмы девушке-подростку
- В Дагестане учительница спасла из пожара детей и пенсионерку
- Российские миллиардеры приумножили состояние благодаря фондовому рынку
- СМИ: Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru