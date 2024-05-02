Имя певицы Бейонсе включат во французский словарь Le Petit Larousse Illustré

Имя американской певицы Бейонсе включат в 120-е издание французского энциклопедического словаря Le Petit Larousse illustré, отмечает The Times.

Бейонсе выпустила новый альбом Cowboy Carter

Помимо Бейонсе, в словарь добавят актера Омара Си, актрису Кейт Бланшетт, режиссера Кристофера Нолана, регбиста Антуана Дюпона

Отмечается, что в этом году в словаре появится больше 150 новых слов. Имена определялись жюри.

Ранее новый альбом Cowboy Carter представила Бейонсе. Работа стала восьмой студийной пластинкой артистки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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