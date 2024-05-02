Продажи новых легковушек в России в апреле выросли на 80%

Отмечается, что продажи достигли количества 136 тысяч штук. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Niva, Lada Vesta, Haval Jolion и Geely Monjaro.

Кроме того, за период с января по апрель эксперты наблюдают положительную динамику. Так, рост продажи составил 84% год к году и достиг почти 465 тысяч легковушек.

Ранее стало известно, что концерн «Москвич» реализовал свыше 2200 автомобилей в апреле 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН». Это примерно на 800 автомобилей меньше, чем было продано в марте 2024 года

