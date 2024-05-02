Продажи новых легковушек в России в апреле выросли на 80%
Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2024 года выросли на 80% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщил Минпромторг.
Отмечается, что продажи достигли количества 136 тысяч штук. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Niva, Lada Vesta, Haval Jolion и Geely Monjaro.
Кроме того, за период с января по апрель эксперты наблюдают положительную динамику. Так, рост продажи составил 84% год к году и достиг почти 465 тысяч легковушек.
Ранее стало известно, что концерн «Москвич» реализовал свыше 2200 автомобилей в апреле 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН». Это примерно на 800 автомобилей меньше, чем было продано в марте 2024 года
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