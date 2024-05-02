Цены на вторичное жилье в столице в апреле упали впервые с конца 2022 года

Цены на вторичное жилье в Москве в апреле упали впервые с конца 2022 года, пишут «Известия».

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Отмечается, что сейчас стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в «старой» Москве составляет 271690 рублей.

В Новой Москве же средняя стоимость квадратного метра в апреле составила 204 тысяч рублей, а в Московской области цена «квадрата» достигла февральского уровня в 154630 рублей.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ИпотекаНедвижимостьСтроительство

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