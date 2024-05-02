Цены на вторичное жилье в столице в апреле упали впервые с конца 2022 года
2 мая 202419:59
Цены на вторичное жилье в Москве в апреле упали впервые с конца 2022 года, пишут «Известия».
Отмечается, что сейчас стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в «старой» Москве составляет 271690 рублей.
В Новой Москве же средняя стоимость квадратного метра в апреле составила 204 тысяч рублей, а в Московской области цена «квадрата» достигла февральского уровня в 154630 рублей.
Ранее стало известно, что в марте 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40% по сравнению с тем периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Организаторы «Евровидения» запретили приносить палестинские флаги на конкурс
- Цены на вторичное жилье в столице в апреле упали впервые с конца 2022 года
- Минобороны России: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Продажи новых легковушек в России в апреле выросли на 80%
- Имя певицы Бейонсе включат во французский словарь Le Petit Larousse Illustré
- Минобороны России: Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Крымским полуостровом
- Путин наградил медалями подростков, спасших посетителей «Крокуса»
- На Кубани собака нанесла тяжелые травмы девушке-подростку
- В Дагестане учительница спасла из пожара детей и пенсионерку
- Российские миллиардеры приумножили состояние благодаря фондовому рынку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru