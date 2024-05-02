Минобороны России: Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Крымским полуостровом

До этого перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту. Сейчас его уже восстановили.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS, цех ВСУ по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, напоминает «Радиоточка НСН».

