Минобороны России: Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Крымским полуостровом

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.

Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над территорией Белгородской области

До этого перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту. Сейчас его уже восстановили.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS, цех ВСУ по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУПВОКрым

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