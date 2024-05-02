Минобороны России: Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Крымским полуостровом
2 мая 202419:25
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.
До этого перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту. Сейчас его уже восстановили.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS, цех ВСУ по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на вторичное жилье в столице в апреле упали впервые с конца 2022 года
- Минобороны России: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Продажи новых легковушек в России в апреле выросли на 80%
- Имя певицы Бейонсе включат во французский словарь Le Petit Larousse Illustré
- Минобороны России: Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Крымским полуостровом
- Путин наградил медалями подростков, спасших посетителей «Крокуса»
- На Кубани собака нанесла тяжелые травмы девушке-подростку
- В Дагестане учительница спасла из пожара детей и пенсионерку
- Российские миллиардеры приумножили состояние благодаря фондовому рынку
- СМИ: Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru