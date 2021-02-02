«НАШЕ Радио» запустило цикл эфиров с музыкантами и их детьми

Цикл гостевых эфиров под названием «Отцы и дети» стартовал в эфире «НАШЕго Радио» в феврале. Как сообщили представители радиостанции, в эфир утреннего шоу «Подъёмники» будут приглашать музыкантов с детьми и внуками.

Взрослые гости расскажут, насколько они демократичные или строгие родители, какие подарки дарят своим детям, отпускают ли на концерты. А дети поведают, отличаются ли их родители дома от образа, знакомого всем остальным, хотят ли пойти по стопам своих творческих родителей.

Среди гостей эфира «Отцы и дети» будут не только музыкант. Например, 8 февраля в нём поучаствуют заслуженный артист РФ, ведущий актёр МХТ им.Чехова Анатолий Белый и его дети – Максим и Вика, передаёт «НАШЕ Радио».

