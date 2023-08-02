«НАШЕ Радио» начало вещание в Орле
2 августа 202311:11
«НАШЕ Радио» начинает вещание в Орле. Об этом рассказали НСН представители музыкальной станции.
Радиостанция начнет работу в городе со 2 августа и будет доступна на частоте 91,5 FM.
Орел — город областного значения в составе Центрального федерального округа. Населенный пункт носит звания Города первого салюта, города воинской славы и «Литературной столицы России». Численность населения Орла — около 297 тысяч человек.
Ранее вещание «НАШЕго Радио» запустили в Геленджике, радиостанция работает с 28 июля на волне 89,9 FM.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru