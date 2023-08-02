«НАШЕ Радио» начало вещание в Орле

«НАШЕ Радио» начинает вещание в Орле. Об этом рассказали НСН представители музыкальной станции.

«НАШЕ Радио» начнет вещание в Геленджике

Радиостанция начнет работу в городе со 2 августа и будет доступна на частоте 91,5 FM.

Орел — город областного значения в составе Центрального федерального округа. Населенный пункт носит звания Города первого салюта, города воинской славы и «Литературной столицы России». Численность населения Орла — около 297 тысяч человек.

Ранее вещание «НАШЕго Радио» запустили в Геленджике, радиостанция работает с 28 июля на волне 89,9 FM.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский
ТЕГИ:ОрелРадиостанцияНаше Радио

Горячие новости

Все новости

партнеры