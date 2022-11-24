«НАШЕ Радио» начало вещание в Оренбурге
«НАШЕ Радио» с четверга 24 ноября теперь можно слушать в Оренбурге. Частота вещания в этом областном центре - 88,9 FM. Численность потенциальных слушателей одной из ведущих российских радиостанций в этом городе составляет около 544 тысяч человек.
Радиостанция «НАШЕ Радио» постоянно расширяет территорию вещания! Так, недавно в сеть вещания был включен город Тимашевск в Краснодарском крае. Там настроится на эфир можно на частоте 92.1 FM. Кроме того, «НАШЕ Радио» появилось в Набережных Челнах с частотой вещания 95.9 МГц.
«НАШЕ Радио» - одна из ведущих российских радиостанций. Каждый день ее слушают около шести миллионов человек. Основу плейлиста радиостанции составляют знаменитые отечественные группы, звучат также молодые рок-исполнители.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 29 ноября состоится первое мероприятие в рамках проекта «НАШЕго Радио» и сети «Москино». В этот день в кинотеатре «Москино Космос» выступит с концертом группа «Анимация», после чего Константин Кулясов представит культовый фильм Алексея Балабанова «Брат».
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