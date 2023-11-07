«НАШЕ Радио» начало вещание в Липецке на частоте 91.7 FM
«НАШЕ Радио» с 7 ноября зазвучало в Липецке. Об этом НСН сообщили представители музыкальной станции.
С этого дня жители города, население которого насчитывает 490 тысяч человек, смогут наслаждаться эфиром на частоте 91,7 FM.
В октябре «НАШЕ Радио» также начало вещание в Спасске-Дальнем в Приморском крае, а в конце июля и начале августа – в Геленджике и Орле соответственно.
В этом году одна из ведущих российских радиостанций отмечает свое 25-летие. «НАШЕ» ежедневно слушают около 3,5 миллиона любителей музыки более чем в 1600 городах и населенных пунктах России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 60 млн человек привились от гриппа в России
- Страны НАТО приостановят свое участие в ДОВСЕ вслед за выходом России
- Греф заявил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка
- ВОЗ: Более 160 медработников погибли в секторе Газа с 7 октября
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Липецке на частоте 91.7 FM
- Злоумышленники ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей
- Житель Дзержинска ударил ножом полицейского после просьбы убавить музыку ночью
- Депутат Драпеко назвала условие возвращения Моргенштерна в Россию
- В Сочи прошел гранд-финал парусного турнира Tenzor International Cup 2023
- Худрук Малого театра Юрий Соломин переведён из реанимации в обычную палату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru