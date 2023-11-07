«НАШЕ Радио» начало вещание в Липецке на частоте 91.7 FM

В октябре «НАШЕ Радио» также начало вещание в Спасске-Дальнем в Приморском крае, а в конце июля и начале августа – в Геленджике и Орле соответственно.

В этом году одна из ведущих российских радиостанций отмечает свое 25-летие. «НАШЕ» ежедневно слушают около 3,5 миллиона любителей музыки более чем в 1600 городах и населенных пунктах России.

