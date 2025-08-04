СМИ: Если Россия проигнорирует требования Трампа, ничего не произойдет
4 августа 202505:18
Если руководство России проигнорирует ультиматум со стороны американского президента Дональда Трампа, то ничего не будет, сообщает Bild.
Издание со ссылкой на экспертов пишет, что Москве достаточно просто проигнорировать ультиматум Вашингтона. В этом случае не будет никаких последствий.
Обещание президента США Дональда Трампа повысить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru