СМИ: Если Россия проигнорирует требования Трампа, ничего не произойдет

Если руководство России проигнорирует ультиматум со стороны американского президента Дональда Трампа, то ничего не будет, сообщает Bild.

Трамп заявил, что Уиткофф посетит Москву за один-два дня до истечения срока ультиматума

Издание со ссылкой на экспертов пишет, что Москве достаточно просто проигнорировать ультиматум Вашингтона. В этом случае не будет никаких последствий.

Обещание президента США Дональда Трампа повысить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.

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Фото: kremlin.ru
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