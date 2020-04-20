Дмитрий Ермак перед самоизоляцией закупил не гречку, а новые вещи

Также Дмитрий Ермак подробно поведал, как он восполняет отсутствие сцены и общение со зрителями.

«Да, действительно сложно, мы привыкли выплескивать свою энергию, особенно вечерами, когда твоя актерская природа просыпается, так как работа в театре, как правило, вечерняя. Но я не теряю со зрителями контакта, слава Богу есть интернет, соцсети и эфиры, которыми сейчас пользуются почти все артисты, я стараюсь этим не злоупотреблять, но все-таки уже сделал самодеятельный концерт и подурачился со своими подписчиками» - рассказал артист.

Дмитрий Ермак посетовал на заметный материальный и психологический уроны из-за потери огромного количество спектаклей.

«У меня не состоялись мюзиклы «Анна Каренина» и «Монтекристо», спектакль «Ромео против Джульетты», несколько телевизионных съемок и крупных музыкальных концертов. Помимо всего этого приостановлены все пробы в кино, съемки тоже не идут, но я себя утешаю мыслью, что пусть это будет самым страшным, что нам придется пережить, потому что бывают вещи и пострашнее – война, к примеру», - заявил артист.

Также артист рассказал о вещах, без которых он не смог бы комфортно сосуществовать на своей самоизоляции, поделился планами на будущее «после пандемии».

«Без телефона, инстаграма и своего домашнего кинотеатра было бы сложно. А когда закончится самоизоляция, я поеду в мир, вернусь на свою любимую работу и буду обнимать всех своих коллег. А самое смешное, что до самоизоляции я пошел и купил так много новых вещей, которые я надеялся сейчас носить, а нет, теперь я жду завершения карантина чтобы начать вынашивать новые вещи», - иронично заключил артист.

Ранее в эфире НСН Народный артист России и музыкант Дмитрий Певцов рассказал, почему считает вынужденную самоизоляцию благом.







