Дмитрий Ермак перед самоизоляцией закупил не гречку, а новые вещи
Известный актёр рассказал, что он сделает, когда закончится вынужденное квартирное заточение для всей страны.
Артист театра и кино, певец, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Дмитрий Ермак рассказал в эфире НСН, что за период самоизоляции потерял огромное количество спектаклей.
«Честно говоря, моя самоизоляция началась только 8 апреля, когда я должен был вступить в спектакли «Ромео против Джульетты», «Монтекристо» и «Анна Каренина», которые сейчас отменены в связи со сложившейся ситуацией. Сейчас я занимаюсь тем, на что обычно в повседневной жизни не всегда хватает времени: сплю, играю с ребенком, учу английский, учу нотную грамоту через скайп, потому что так сложилось, что, являясь актером музыкального жанра я не получил музыкального образования, поэтому я сейчас изучаю ноты. Так же я занимаюсь спортом, правда у меня нет спортзала, но зато есть большая гардеробная, которую я реконструировал под временный спортивный зал и там занимаюсь и каждый день бегаю по 7 км» - рассказал Ермак.
Также Дмитрий Ермак подробно поведал, как он восполняет отсутствие сцены и общение со зрителями.
«Да, действительно сложно, мы привыкли выплескивать свою энергию, особенно вечерами, когда твоя актерская природа просыпается, так как работа в театре, как правило, вечерняя. Но я не теряю со зрителями контакта, слава Богу есть интернет, соцсети и эфиры, которыми сейчас пользуются почти все артисты, я стараюсь этим не злоупотреблять, но все-таки уже сделал самодеятельный концерт и подурачился со своими подписчиками» - рассказал артист.
Дмитрий Ермак посетовал на заметный материальный и психологический уроны из-за потери огромного количество спектаклей.
«У меня не состоялись мюзиклы «Анна Каренина» и «Монтекристо», спектакль «Ромео против Джульетты», несколько телевизионных съемок и крупных музыкальных концертов. Помимо всего этого приостановлены все пробы в кино, съемки тоже не идут, но я себя утешаю мыслью, что пусть это будет самым страшным, что нам придется пережить, потому что бывают вещи и пострашнее – война, к примеру», - заявил артист.
Также артист рассказал о вещах, без которых он не смог бы комфортно сосуществовать на своей самоизоляции, поделился планами на будущее «после пандемии».
«Без телефона, инстаграма и своего домашнего кинотеатра было бы сложно. А когда закончится самоизоляция, я поеду в мир, вернусь на свою любимую работу и буду обнимать всех своих коллег. А самое смешное, что до самоизоляции я пошел и купил так много новых вещей, которые я надеялся сейчас носить, а нет, теперь я жду завершения карантина чтобы начать вынашивать новые вещи», - иронично заключил артист.
Ранее в эфире НСН Народный артист России и музыкант Дмитрий Певцов рассказал, почему считает вынужденную самоизоляцию благом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Минздрав назвал сроки спада эпидемии коронавируса
- Обездоленные российские туристы поселились в пещере в Таиланде
- Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
- Клинические испытания вакцины от COVID-19 в РФ начнут с июня
- Путин одобрил приоритетную вакцинацию медиков от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru