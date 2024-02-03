Написанная музыкантами The Beatles картина продана за 1,74 миллиона долларов
Картину, написанную участниками группы The Beatles во время концертного тура в Японии, реализовали на торгах аукционного дома Christies за 1,74 миллиона долларов, сообщила японская газета Yomiuri.
Аукцион состоялся 1 февраля. Картина размером 54 см в высоту и 78 см в ширину выполнена в стиле абстракционизма. Музыканты написали ее акварелью на традиционной японской бумаге васи в перерывах между концертами в Токио летом 1966 года.
По данным Christies, это единственная картина, в создании которой принимали участие все четыре участника The Beatles.
Ранее на аукцион выставили редкие кадры со съемок фильма Ричарда Лестера «На помощь!» (1965), в котором участвовали The Beatles, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru