Эксклюзивные кадры из фильма с The Beatles попали на аукцион
На аукцион выставили редкие кадры со съемок фильма Ричарда Лестера «На помощь!» (1965), в котором участвовали The Beatles, сообщает TMZ.
Отмечается, что стартовая цена катушки 8 мм — одна тысяча долларов, однако эксперты полагают, что она может уйти с молотка более чем за 10 тысяч долларов.
Ролик длительностью 3 минуты 17 секунд был снят на равнине Солсбери в Англии 3 мая 1965 года во время работы над клипом I Need You. Предполагается, что артефакт могли найти в личном архиве участников съемочной команды или у приятелей The Beatles. Торги организует бостонский RR Auction в рамках серии Remarkable Rarities. Аукцион завершится 22 февраля.
Ранее стало известно, что Джон выставит на аукцион около 900 лотов, отмечает «Радиоточка НСН». По данным Bloomberg, стоимость личных вещей музыканта оценивается в $10 млн. С молотка продадут всё: от пары серебряных ботинок певца, до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru