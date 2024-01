Эксклюзивные кадры из фильма с The Beatles попали на аукцион

Отмечается, что стартовая цена катушки 8 мм — одна тысяча долларов, однако эксперты полагают, что она может уйти с молотка более чем за 10 тысяч долларов.

Ролик длительностью 3 минуты 17 секунд был снят на равнине Солсбери в Англии 3 мая 1965 года во время работы над клипом I Need You. Предполагается, что артефакт могли найти в личном архиве участников съемочной команды или у приятелей The Beatles. Торги организует бостонский RR Auction в рамках серии Remarkable Rarities. Аукцион завершится 22 февраля.

Ранее стало известно, что Джон выставит на аукцион около 900 лотов, отмечает «Радиоточка НСН». По данным Bloomberg, стоимость личных вещей музыканта оценивается в $10 млн. С молотка продадут всё: от пары серебряных ботинок певца, до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года.