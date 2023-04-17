НАИВ объявил об отмене концерта в Петербурге

Панк-группа НАИВ сообщила в понедельник о переносе на весну 2024 года концерта, который должен был состояться 19 апреля в Санкт-Петербурге.

Музыканты не объяснили причину переноса концерта, пообещав позже назвать новую дату его проведения.

«Депутат и прокуратура»: Концерты НАИВа в Ярославле и Череповце отменены

В начале апреля организаторы юбилейного тура, приуроченного к 35-летию группы, сообщили об отмене концертов НАИВа в Ярославле и Череповце.

При этом концерт 15 апреля в Москве все-таки состоялся. Лидер группы Александр «Чача» Иванов вышел на сцену в футболке, посвященной 13-летней Маше Москалевой, и высказался в поддержку ее семьи.

Ранее девочка нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО, на который пожаловалась администрация ее школы. Ее отца в конце марта приговорили к двум годам колонии за дискредитацию армии. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан в Белоруссии. Девочку отправили в приют, 5 апреля детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что ее забрала мать.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Чача Иванов НАИВ НАШЕСТВИЕ 2017. фото: nashe.ru
ТЕГИ:Александр Чача ИвановКонцертНАИВ

Горячие новости

Все новости

партнеры