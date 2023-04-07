«Депутат и прокуратура»: Концерты НАИВа в Ярославле и Череповце отменены

«Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль-Череповец», - говорится в сообщении.

В середине января лидер НАИВа Александр «Чача» Иванов снялся в видео с участием ряда уехавших из России артистов. Он выказал мнение, что таких музыкантов нельзя считать «предателями», поскольку многих из них «выдавили обстоятельства».

Вместе с тем НАИВ вернулся в Россию и успел в начале апреля выступить в Нижнем Новгороде и Владимире. На 15 апреля у группы запланирован концерт в Москве, а на 19-е – в Санкт-Петербурге.

