Детский омбудсмен Львова-Белова: Машу Москалеву передали матери

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что мать 13-летней Маши Москалевой Ольга Ситчихина забрала дочь из реабилитационного центра города Ефремов.

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«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы», - заявила детский омбудсмен в ходе брифинга в МИД РФ.

Львова-Белова отметила, что 13-летняя Маша не хотела жить у матери. Позиция девочки изменилась, заявила омбудсмен.

Ефремовский межрайонный суд Тульской области ранее приговорил отца девочки Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима за дискредитацию армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко с просьбой пересмотреть приговор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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