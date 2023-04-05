Детский омбудсмен Львова-Белова: Машу Москалеву передали матери

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы», - заявила детский омбудсмен в ходе брифинга в МИД РФ.

Львова-Белова отметила, что 13-летняя Маша не хотела жить у матери. Позиция девочки изменилась, заявила омбудсмен.

Ефремовский межрайонный суд Тульской области ранее приговорил отца девочки Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима за дискредитацию армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко с просьбой пересмотреть приговор, передает «Радиоточка НСН».

