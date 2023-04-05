Детский омбудсмен Львова-Белова: Машу Москалеву передали матери
Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что мать 13-летней Маши Москалевой Ольга Ситчихина забрала дочь из реабилитационного центра города Ефремов.
«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы», - заявила детский омбудсмен в ходе брифинга в МИД РФ.
Львова-Белова отметила, что 13-летняя Маша не хотела жить у матери. Позиция девочки изменилась, заявила омбудсмен.
Ефремовский межрайонный суд Тульской области ранее приговорил отца девочки Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима за дискредитацию армии.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к прокурору Тульской области Александру Грицаенко с просьбой пересмотреть приговор, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Белый дом: США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам РФ
- В словах Зеленского увидели намек на вхождение Украины в состав Польши
- Возникшее в результате неисправности электроприбора возгорание в здании МО РФ ликвидировано
- Детский омбудсмен Львова-Белова: Машу Москалеву передали матери
- В США заявили о помощи НАТО в подготовке Украины к атаке на Крым
- Захарова: у Москвы нет иллюзий по поводу развития отношений с Черногорией
- Росстат: недельная инфляция в РФ ускорилась
- Старовойт: приграничный поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ
- Советник Пушилина оценил план Киева по захвату Крыма
- Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru