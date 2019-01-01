Борзов: Я всем улыбался, но был на дне

В рамках пресс-конференции НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» лидер панк-группы «Инфекция» Найк Борзов рассказал об изменениях на его мировоззренческом и творческом пути во время долго творческого перерыва после записи альбома «Супермен» в 1999 году и перед новым альбомом 2010 года.

«Я покрасил голову в рыжий цвет и во всех интервью говорил, что надо позитивно мыслить и радоваться, а на самом деле находился не в самом светлом состоянии на протяжении многих лет. Позднее это состояние усугубилось ещё больше, я думал, что упал на самое дно, как вдруг снизу постучали, - вот такое было состояние. Но в 2003 году мы играли спектакль «Нирвана», и одновременно с этим у меня родилась дочь, всё это открыло мне глаза на многие вещи, началась трансформация моей души, и это состояние я описал в альбомах «Заноза» и «Изнутри». Я стал менее злым, более терпеливым, по большому счёту мне стало безразлично многое», – заявил певец.

Ранее в эфире НСН Найк Борзов уже делился своими ощущениями от фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

