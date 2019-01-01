Найк Борзов рассказал, каким будет его новый альбом
Найк Борзов в пресс-центре НСН раскрыл детали своего следующего альбома и рассказал, когда его ждать.
Музыкант Найк Борзов пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» анонсировал свой новый альбом.
«Там очень мало каких-то бытовых вещей или чего-то реального. Здесь я создаю свои собственные измерения больше, и в них уже какие-то истории происходят. Тем не менее это все отражается в нас, во мне. Конечно же, можно найти параллели, в принципе параллельные замерения очень часто ничем практически не отличаются друг от друга», - заявил он.
Музыкант также рассказал, что планирует выпустить новый альбом в течение одного года.
Ранее на пресс-конференции НСН Диана Арбенина объяснила, почему не чувствует себя популярной.
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